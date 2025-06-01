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В Приангарье сообщили об отсутствии повреждений после атак дронов

Губернатор Кобзев: при атаке БПЛА на часть в Приангарье здания не пострадали

При атаке дронов на военную часть в Приангарье никакие строения повреждений не получили. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в комментарии для ТАСС.

При этом в своем Telegram-канале чиновник призвал население не выкладывать в соцсети кадры с места происшествия в целях безопасности.

По словам чиновника, на появившихся в сети кадрах со следами возгорания в небе запечатлен дым от горящих сбитых дронов.

1 июня жители Иркутской области сообщили о массовой атаке БПЛА. Как сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, это может быть первым случаем, когда беспилотники атаковали Сибирь. Очевидцы рассказали, что видели клубы дыма и слышали громкие хлопки, напоминающие звуки взрывов.

Позднее губернатор Кобзев подтвердил факт атаки и сообщил, что фура, из которой выпускались дроны, была заблокирована. Целью атаки стала военная часть в поселке Средний. Первый сброс был сделан на старое здание в Новомальтинске.

Ранее власти Мурманской области подтвердили налет дронов ВСУ.

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