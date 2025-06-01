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Губернатор Иркутской области доложил о ситуации после атаки дронов ВСУ

Кобзев: оперативно-разыскные мероприятия ведутся в Приангарье после атаки БПЛА
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Reuters

В Иркутской области ведутся оперативно-разыскные мероприятия после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Фура, с которой были запущены дроны, блокирована. Идут оперативно-разыскные мероприятия. Угрозы жителям — нет», — написал Кобзев.

1 июня беспилотники ВСУ впервые атаковали Сибирь. По словам Игоря Кобзева, целью украинцев стала военная часть в поселке Средний в Иркутской области.

Глава региона отметил, что дроны запускались из фуры, которая на данный момент блокирована. Он уточнил, что во время этой атаки ни одно здание не пострадало.

Кобзев добавил, что на место происшествия стянуты оперативные и силовые службы, среди которых сотрудники ФСБ, МЧС, а также бойцы Росгвардии. Губернатор призвал местных жителей не поддаваться панике и доверять только информации из проверенных источников.

Ранее сообщалось, что атака дронов в Иркутской и Мурманской областях велась по одному сценарию.

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