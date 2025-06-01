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Общество
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В Брянской области объявили дни траура после трагедии с поездом

Богомаз: в Брянской области с 2 по 4 июня объявили днями траура из-за ЧП с поездом

После происшествия с поездом в Брянской области 2, 3 и 4 июня объявили в регионе днями траура. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в эти дни на всей территории области будут приспущены государственные флаги России, а также флаги Брянской области и муниципалитетов. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные мероприятия, а в эфире не будет развлекательных программ.

Региональные власти заверили, что пострадавшие семьи получат всю необходимую помощь и поддержку. Губернатор выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, а также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадало не менее 70 человек.

Ранее стало известно, как помогут пострадавшим при крушении поезда в Брянске.

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