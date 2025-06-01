Пострадавших в результате ЧП в Брянской области госпитализировали в больницы Москвы

В московские больницы госпитализировали 11 пострадавших в результате подрыва моста в Брянской области. Об этом сообщает столичный депздрав в Telegram-канале.

«‎Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Медики продолжают осматривать пострадавших при крушении моста в Брянске», — сказано в сообщении.

Как сообщил ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, глава ведомства Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.

31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. В тот момент под ним проезжал поезд, в котором находились 388 пассажиров. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, один из его вагонов оказался раздавлен.

Позже официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что подрывы мостов в Брянской и Курской областях классифицировали как теракт.

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Ранее Генпрокуратура РФ взяла на контроль расследование подрывов мостов в Брянской и Курской областях.