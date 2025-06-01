Глава Минздрава взял под контроль оказание помощи пострадавшим при ЧП в Брянской области

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим при сходе поезда после обрушения автомобильного моста в Брянской области. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«Оказание помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко», — сказал он.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.