В аварии в Брянской области погиб машинист локомотива

РЖД: в ЧП под Брянском погиб машинист локомотива

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В результате ЧП в Брянской области погиб машинист локомотива. Девять работников поездной бригады госпитализировали, об этом сообщила компания РЖД в официальном Telegram-канале.

«‎В результате происшествия с поездом №86 Климов - Москва в Брянской области погиб наш товарищ - машинист локомотива», — сказано в сообщении.

В РЖД семье погибшего выразили соболезнования и пообещали оказать необходимую помощь. Пострадавшим сотрудникам, как уточняется, обеспечат лечение и выплатят компенсации, предусмотренные договорами.

Как сообщил ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, глава ведомства Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.

31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. В тот момент под ним проезжал поезд, в котором находились 388 пассажиров. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, один из его вагонов оказался раздавлен.

Позже официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что подрывы мостов в Брянской и Курской областях классифицировали как теракт.

Ранее СК подтвердил подрывы мостов в Брянской и Курской областях.