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Общество
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СК подтвердил подрывы мостов в Брянской и Курской областях

СК: в Брянской и Курской областях мосты обрушились в результате подрывов

Следственный комитет России подтвердил, что в Брянской и Курской областях обрушились мосты в результате подрывов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным ведомства, вечером 31 мая в Брянской области на перегоне Выгоничи — Пильшино произошел взрыв, в результате которого обрушилась конструкция автомобильного моста. Обломки упали на проходящий пассажирский поезд. В инциденте есть много пострадавших пассажиров, в том числе дети.

Еще один случай произошел в ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области. Там, по данным следователей, также был подорван железнодорожный мост. В момент инцидента по нему шел состав, который после взрыва рухнул на автодорогу. Пострадали машинист и двое его помощников.

Все обстоятельства произошедшего выясняют следователи центрального аппарата СК России. Петренко добавила, что уголовные дела по обоим инцидентам передали в Главное следственное управление.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.

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Подрывы мостов в России
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