Путин созвонился с губернатором Брянской области и главой РЖД после ЧП с поездом

Песков: Путин поговорил с Белозеровым и Богомазом в связи с ЧП под Брянском

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию на железной дороге с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Глава государства выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге», — добавил пресс-секретарь.

Он отмечал, что Владимир Путин всю ночь оставался в курсе ситуации с железнодорожными инцидентами в Курской и Брянской областях. По его словам, президент регулярно получал оперативные доклады от ФСБ и МЧС с места событий.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Подрывы мостов Следственный комитет (СК) России классифицировал как теракт.

Ранее в Госдуме призвали «воспитывать людей» после подрывов мостов в Курской и Брянской областях.