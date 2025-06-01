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Депутат назвал возможную цель подрыва моста в Брянской области

Картаполов: мост в Брянской области подорвали ради срыва переговоров в Турции

Председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов допустил, что подрыв моста в Брянской области мог быть осуществлен ради срыва переговоров с Украиной в Турции. Депутат прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

Он выразил уверенность, что виновниками ЧП являются украинские диверсанты. Они либо сами подорвали переправу, либо кто-то другой сделал это по их указанию.

«И сделано это за день до переговоров для того, чтобы эти переговоры, если не сорвать, то максимально осложнить. Это еще раз говорит о том, кому нужны переговоры, а кому они не нужны», — подчеркнул законодатель.

По словам Картаполова, Украине и европейским странам не нужны мирные переговоры. Их целью является продолжение боевых действий до последнего украинца, добавил депутат.

«Но мы в любом случае задачу свою выполним и заставим их принять реальные условия либо на поле боя, либо за столом переговоров», — резюмировал он.

Российское руководство предложило 2 июня провести в Стамбуле второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, делегация от страны готова отправиться в Турцию.

31 мая в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. Переправа рухнула на проезжавший под ней пассажирский поезд. Telegram-канал Baza сообщил, что в результате ЧП пострадали 73 человека. Еще семь граждан спасти не удалось. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что объект был подорван. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде Украины высказались о подрыве моста в Брянской области.

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Подрывы мостов в России
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