Пассажиров из Брянской области ждут шесть скорых в Москве

РИА: число скорых для прибывающих из Брянской области увеличилось в 3 раза

Количество скорых у Киевского вокзала для пассажиров из Брянской области возросло в три раза. Об этом пишет РИА Новости.

«Около здания вокзала в воскресенье утром стояли две машины «скорой помощи», сейчас их уже шесть. Они будут оказывать помощь пассажирам поезда Климов — Москва, на который обрушился мост», — сказано в сообщении.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.