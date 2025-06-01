Детей, пострадавших при крушении моста в Брянской области, направят на лечение в Москву

Детей, пострадавших при крушении моста в Брянской области, доставят на лечение в Москву. Об этом сообщает минздрав Московской области в официальном Telegram-канале.

«Ребенок, 5 месяцев (по другим данным, 8 месяцев — прим. «‎Газета.Ru»), будет доставлен авиамедицинской бригадой медицины катастроф в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля в ближайшее время. Ребенка, 7 лет, с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча доставят в сопровождении отца в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля. Ребенок, 4 года, с черепно-мозговой травмой в сопровождении матери будет перевезен в РДКБ», — говорится в сообщении.

31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. В тот момент под ним проезжал поезд, в котором находились 388 пассажиров. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, один из его вагонов оказался раздавлен.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что количество пострадавших выросло до 73. По информации журналистов, среди раненых — четверо детей. Двое из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще один ребенок — восьмимесячный младенец — находится в тяжелом состоянии.

Ранее СК подтвердил подрывы мостов в Брянской и Курской областях.