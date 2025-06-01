Погромы и наезды на людей: как во Франции отметили победу ПСЖ в Лиге чемпионов

Во Франции были задержаны три сотни хулиганов во время беспорядков после победы ПСЖ

Вечером 31 мая «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов одержал победу над итальянским «Интером» со счетом 5:0. ПСЖ впервые стал победителем Лиги чемпионов УЕФА и вторым французским клубом, выигравшим турнир с 1993 года.

Сразу после финального свистка парижским полицейским пришлось применить слезоточивый газ во время разгоревшихся на Елисейских полях беспорядков. Хулиганы использовали пиротехнику, бросали в правоохранителей камни и бутылки.

Победу праздновали по всей стране. Эйфелева башня была подсвечена в цвета ПСЖ, рядом с ней собрались болельщики.

Из-за опасности беспорядков в Париже были развернуты дополнительные силы безопасности: были мобилизованы 5400 сотрудников полиции и жандармов.

«По последним данным полиции, в Париже в ходе празднеств были арестованы 294 человека», — говорится в сообщении BFMTV.

В частности, несколько человек ворвались в обувной магазин на Елисейских полях и разграбили его. Полиция задержала около 30 взломщиков.

В городе Гренобль во время празднования победы ПСЖ в толпу людей врезался автомобиль. Пострадала семья из четырех человек, состояние двух раненых оценивается как тяжелое. Газета Le Dauphiné сообщает, что инцидент произошел из-за водителя, который не справился с управлением, двигаясь на большой скорости по трамвайным путям. Водитель автомобиля был задержан.