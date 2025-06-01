РЖД выплатят родственникам погибших в Брянской области по два миллиона рублей

РЖД выплатят родственникам погибших при сходе поезда после обрушения автомобильного моста в Брянской области по 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании.

«‎РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров поезда №86 Климов – Москва по 2,2 млн рублей», — сказано в сообщении.

Пострадавшие пассажиры получат право бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях компании, отметили там. Кроме того, для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы, организуют бесплатный проезд до станции Брянск.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что количество пострадавших выросло до 73. По информации журналистов, среди раненых — четверо детей. Двое из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще один ребенок — восьмимесячный младенец — находится в тяжелом состоянии.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.