На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Гладков обратился к жителям Брянской области после обрушения моста

Гладков выразил соболезнования семьям пострадавших при ЧП в Брянской области
close
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области от лица жителей региона выразил соболезнования семьям людей, пострадавших при подрыве автомобильного моста в Брянской области. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Хочу сказать всей Брянской области слова поддержки в этот нелегкий час. Мы как никто понимаем, на что способен враг — подлый террор против мирных людей», — написал политик.

Он назвал произошедшее страшной трагедией и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил травмы в результате этого ЧП.

31 мая в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. Переправа рухнула на проезжавший под ней поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва.

По данным Telegram-канала Baza, в результате происшествия пострадали 73 человека. Среди них — четверо детей, двое из которых находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние еще одного ребенка — младенца — врачи оценили как тяжелое. Кроме того, семь человек спасти не удалось.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что мост был подорван. Позже эту информацию подтвердили в Следственном комитете РФ.

Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт провел совещание в связи с ЧП с поездами в Брянской и Курской областях.

Все новости на тему:
Подрывы мостов в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами