Гладков обратился к жителям Брянской области после обрушения моста

Губернатор Белгородской области от лица жителей региона выразил соболезнования семьям людей, пострадавших при подрыве автомобильного моста в Брянской области. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Хочу сказать всей Брянской области слова поддержки в этот нелегкий час. Мы как никто понимаем, на что способен враг — подлый террор против мирных людей», — написал политик.

Он назвал произошедшее страшной трагедией и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил травмы в результате этого ЧП.

31 мая в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. Переправа рухнула на проезжавший под ней поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва.

По данным Telegram-канала Baza, в результате происшествия пострадали 73 человека. Среди них — четверо детей, двое из которых находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние еще одного ребенка — младенца — врачи оценили как тяжелое. Кроме того, семь человек спасти не удалось.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что мост был подорван. Позже эту информацию подтвердили в Следственном комитете РФ.

Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт провел совещание в связи с ЧП с поездами в Брянской и Курской областях.