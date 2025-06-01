Количество пострадавших при подрыве моста под Брянском превысило 70 человек

Baza: число пострадавших в ЧП с поездом в Брянской области выросло до 73

Число пострадавших в результате подрыва автомобильного моста в Брянской области выросло до 73. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, среди раненых — четверо детей. Двое из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще один ребенок — восьмимесячный младенец — находится в тяжелом состоянии.

«[Его] планируют перевезти в Москву в клинику доктора Рошаля», — уточняется в материале.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд 31 мая. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, в результате происшествия один из его вагонов оказался раздавлен.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Кроме того, семь человек спасти не удалось.

Как рассказали представители Московской железной дороги, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Впоследствии глава Брянской области заявил, что переправу подорвали.

Недавно в столицу прибыла первая партия пассажиров поезда, на который обрушился мост. В департаменте здравоохранения Москвы подчеркнули, что их встретили медики и психологи, готовые незамедлительно оказать всю необходимую помощь.

Ранее сенатор Андрей Клишас возложил на Украину ответственность за подрыв моста в Брянской области.