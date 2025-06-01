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Богомаз рассказал о состоянии младенца, пострадавшего при ЧП в Брянской области

Пострадавшего при обрушении моста в Брянской области младенца отправят в Москву
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РИА Новости

Восьмимесячного мальчика, пострадавшего в результате обрушения моста и крушения поезда в Брянской области, направят на лечение в Москву. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, всего травмы получили три ребенка. В их числе младенец.

«Он в тяжелом состоянии, будет отправлен в Москву», — подчеркнул глава российского субъекта.

31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. В тот момент под ним проезжал поезд, в котором находились 388 пассажиров. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, один из его вагонов оказался раздавлен.

Как рассказал Богомаз, в результате происшествия пострадали 69 человек. Из них были госпитализированы 47 раненых, трое — в тяжелом состоянии. Кроме того, еще семь человек спасти не удалось.

Московская железная дорога заявила, что переправа обрушилась из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Впоследствии губернатор Брянской области сообщил, что мост был подорван.

Ранее в Совете Федерации РФ прокомментировали обрушение моста в Брянской области.

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