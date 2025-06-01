Пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов после ЧП в Брянской области

Пассажирам, находившимся в поезде во время обрушения моста в Брянской области, возместят полную стоимость билетов. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК) в Telegram-канале.

«ФПК» возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 000 баллов по программе «РЖД Бонус», — сказано в сообщении.

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что всем пострадавшим после обрушения моста в Брянской области детям оказывается необходимая помощь.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.