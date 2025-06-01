Львова-Белова рассказала о помощи пострадавшим в Брянской области детям

Всем пострадавшим после обрушения моста в Брянской области детям оказывается необходимая помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«На месте продолжают работать экстренные службы, представители органов власти. <...> Выздоровления и сил пострадавшим, среди них, к большому сожалению, есть и дети. Всем оказывается необходимая помощь», — написала она.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.