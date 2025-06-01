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Общество
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Двое пострадавших при обрушении моста в Брянской области находятся в тяжелом состоянии

SHOT: при обрушении моста в Брянской области тяжело пострадали два человека
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

После обрушения моста в Брянской области 23 человека обратились за медицинской помощью. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В Центре медицинских катастроф сообщили, что один из них — ребенок.

В настоящее время сотрудники МЧС разбирают завалы.

При этом Telegram-канал Baza писал, что пострадали по меньшей мере 44 человека. Все были пассажирами поезда «Климово — Москва».

Поздно вечером 31 мая в регионе недалеко от поселка Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Telegram-канал Mash сообщает, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение». По предварительной информации, причиной обрушения моста стал подрыв опоры.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о ЧП. По его словам, в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. Там организована работа экстренных служб, власти делают все необходимое для оказания помощи пострадавшим.

Ранее под Белгородом поезд подорвался на заложенной под рельсами взрывчатке.

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