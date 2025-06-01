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Автомобили
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В Брянской области при обрушении моста пострадал ребенок

РИА Новости: в Брянской области при падении моста на поезд пострадал ребенок
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Telegram-канал «Baza»

В Брянской области в результате падения моста на поезд пострадал ребенок, он находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр медицинских катастроф (ЦМК).

«Ребенок пяти — шести месяцев в тяжелом состоянии», — отметил собеседник агентства.

На место происшествия выехало 11 бригад скорой медицинской помощи, добавили в ЦМК.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Mash уточнил, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение». Число пострадавших при обрушении моста выросло до 44 человек, четыре человека не выжили.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия организована работа экстренных служб и представителей органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим, добавил он.

По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения моста, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее под Белгородом поезд подорвался на заложенной под рельсами взрывчатке.

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