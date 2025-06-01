Выросло число пострадавших при обрушении моста в Брянской области

Mash: число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 22

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 22 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, трое потерпевших пребывают в крайне тяжелом состоянии.

Поздно вечером 31 мая в регионе недалеко от поселка Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Telegram-канал Mash уточняет, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

По данным Telegram-канала Baza, причиной обрушения моста, по предварительной информации, стал подрыв опоры.

Неделю назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в Новооскольском округе. По его словам, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате детонации была повреждена контактная сеть, движение поездов пришлось временно прекратить. В результате случившегося никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее на Сахалине рухнул мост вместе с экскаватором.