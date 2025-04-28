На Сахалине рухнул мост вместе с экскаватором

Водитель экскаватора пострадал в результате обрушения моста через реку Вахрушевку на юго-востоке Сахалинской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Анивского района.

Один из пролетов моста рухнул, когда по нему проезжал экскаватор, отметили местные власти. Пострадавшего водителя госпитализировали.

24 апреля стало известно, что в Орловском районе Кировской области просел мост через реку Молому под 120-тонной фурой с грузом. По информации Telegram-канала SHOT, грузовик успел проехать и не рухнул вниз. Разрешенная нагрузка на мост составляла 25 тонн.

В феврале сообщалось, что в Приморье рухнул пролет моста через Большую Уссурку. По информации РИА Новости, на поврежденном мосту остановился большегруз, с которого на лед упали пиломатериалы и прицеп. Авария и обрушение моста произошло в районе села Мельничное. При инциденте никто не пострадал, на место происшествия выехали спецслужбы. Из-за опасности жителям было запрещено пересекать не до конца упавший мост и использовать альтернативные пути через поселок Терней. Дело поставила на контроль транспортная прокуратура.

Ранее мост с грузовиками рухнул на севере Бразилии.