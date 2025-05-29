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Губернатор Ставрополья заявил, что Гурциев погиб в результате теракта

Губернатор Владимиров: Гурциев погиб после теракта, следы указывают на нацистов
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров считает, что вице-мэр Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев погиб в результате теракта, организованного нацистами. Такое заявление глава региона сделал в своем Telegram-канале.

«Все-таки, мое мнение, что это террористический акт. И понятно, что в сторону нацистов указывают все следы, но следствие разберется. Я знал Заура Александровича Гурциева. Я был его наставником. Он был первым участником «Времени Героев» нашего президента. Большой программы по адаптации и привлечению ветеранов и героев СВО в нашу мирную жизнь»‎, — сказал Владимиров.

До этого сообщалось, что после подрыва Гурциева Следственный комитет (СК) завел уголовное дело об убийстве и приобретении взрывчатки.

Трагедия произошла вечером 28 мая. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что неизвестный мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали случайные прохожие.

Позже в оперативных службах подтвердили гибель двух мужчин при взрыве. Кроме того, повреждения получили несколько автомобилей, стоявших рядом с жилым домом.

На следующий день губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров раскрыл личность одного из убитых. По его словам, специалисты рассматривают все версии произошедшего, в том числе теракт.

Ранее в Верховной раде признали причастность Украины к убийству российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

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