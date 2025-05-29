При взрыве в Ставрополе погибли два человека

ТАСС: оперативные службы подтвердили гибель двух человек при взрыве в Ставрополе

Оперативные службы подтвердили гибель двух мужчин при взрыве в Ставрополе. Об этом сообщает ТАСС.

«ЧП рядом с жилым домом по ул. Чехова 85/19, по предварительным данным, произошел хлопок. <..> По предварительным данным, внешних повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей, все экстренные службы города находятся на месте», — рассказал источник агентства.

Сообщается, что причиной инцидента стала детонация «неизвестного устройства».

До этого Telegram-канал SHOT писал, что во дворе жилого дома в 204-м квартале Ставрополя на улице Чехова произошел взрыв. Инцидент произошел поздно вечером. По словам очевидцев, неизвестный мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали случайные прохожие, получившие осколочные ранения. Вскоре на место происшествия прибыли экстренные службы и врачи.

Ранее власти Ставрополя ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме.