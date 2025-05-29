Следком завел дело об убийстве после подрыва ветерана СВО в Ставрополе

СК завел дело об убийстве и приобретении взрывчатки после подрыва ветерана СВО

После подрыва ветерана СВО Заура Гурциева Следственный комитет (СК) завел уголовное дело об убийстве и приобретении взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Для установления объективной картины и всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств»‎, — сказано в сообщении.

Как уточняет агентство, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального ведомства Владимиру Хорольскому доложить о ходе расследования уголовного дела.

Трагедия произошла вечером 28 мая. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что неизвестный мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали случайные прохожие.

Позже в оперативных службах подтвердили гибель двух мужчин при взрыве. Кроме того, повреждения получили несколько автомобилей, стоявших рядом с жилым домом.

На следующий день губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров раскрыл личность одного из убитых. По его словам, специалисты рассматривают все версии произошедшего, в том числе теракт.

Ранее в Верховной раде признали причастность Украины к убийству российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.