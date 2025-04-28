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На Украине признали причастность Киева к теракту против российского генерала

В Раде признали вину спецслужб Украины в убийстве генерала Москалика
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Убийство российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика организовали спецслужбы Украины. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко в интервью изданию «Украинская правда».

«Это правильная работа наших спецслужб. Если мы дойдем до прекращения войны, то работа спецслужб начнется», — отметил он.

Костенко указал, что убийство представителей РФ будет задачей для спецслужб Украины «на ближайшие 10-20-30 лет».

27 апреля Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослава Москалика.

25 апреля в первой половине дня в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в заднюю часть Volkswagen Golf. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погиб генерал Москалик.

Подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин — был задержан 26 апреля, он пытался скрыться за границей. Мужчина является уроженцем Сумской области Украины. Он получил гражданство РФ в 2023 году. После задержания Кузин подробно рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько Кузину пообещали за убийство Москалика.

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