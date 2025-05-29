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В Ставрополе во дворе жилого дома прозвучал взрыв

SHOT: во дворе жилого дома в Ставрополе взорвалась граната
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Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

Во дворе жилого дома в Ставрополе произошел взрыв. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел поздно вечером в 204-м квартале города на улице Чехова. Как передают очевидцы, неизвестный мужчина взорвал гранату прямо во дворе дома. От взрыва пострадали случайные прохожие, получившие осколочные ранения.

На месте происшествия работают все экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь медики.

27 мая сообщалось, что в Крыму мужчина угрожал муляжом гранаты и требовал алкоголь.

26 мая сообщалось, что в России правоохранительные органы за два месяца ликвидировали более 60 подпольных оружейных мастерских, задержали 172 подпольных оружейника.

12 мая сообщалось, что правоохранители нашли более 100 единиц оружия в схроне таганской ОПГ.

Ранее жителя Курской области ранило после взрыва запала гранаты.

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