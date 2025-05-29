В Ставрополе во дворе жилого дома прозвучал взрыв

SHOT: во дворе жилого дома в Ставрополе взорвалась граната

Во дворе жилого дома в Ставрополе произошел взрыв. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел поздно вечером в 204-м квартале города на улице Чехова. Как передают очевидцы, неизвестный мужчина взорвал гранату прямо во дворе дома. От взрыва пострадали случайные прохожие, получившие осколочные ранения.

На месте происшествия работают все экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь медики.

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