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Участник СВО погиб в результате взрыва в Ставрополе

Губернатор Владимиров: при взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО Гурциев
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Программа «Время героев»

Ветеран специальной военной операции (СВО), участник программы «Время Героев» Заур Гурциев погиб в результате взрыва на улице Чехова в Ставрополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал глава региона.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. Специалисты рассматривают все версии произошедшего, в том числе теракт.

По словам губернатора, сейчас обстановка в городе спокойная. Ситуация находится под контролем властей.

Вечером 28 мая во дворе жилого дома на улице Чехова в Ставрополе произошел взрыв. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что неизвестный мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали случайные прохожие.

Позже журналисты ТАСС написали, что в оперативных службах подтвердили гибель двух мужчин при ЧП в Ставрополе. Также повреждения получили несколько автомобилей, стоявших рядом с жилым домом.

Ранее в Верховной раде признали причастность Украины к убийству российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

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