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«Идиоты всегда найдутся»: животных в зоопарках призвали защитить от неадекватов

Депутат Бурматов: животных в зоопарках нужно защитить от идиотов и неадекватов
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Manon Cruz/Reuters

Животные в российских зоопарках регулярно подвергаются опасности и страдают из-за большого количества неадекватных посетителей, перед которыми они беззащитны, отметил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В беседе с НСН он призвал принять дополнительные меры защиты и пересмотреть требования к лицензированию зоопарков.

Так депутат прокомментировал недавний случай в московском зоопарке, когда посетитель пытался отравить леопарда и рысь, кидая препараты им в вольер. Бурматов подчеркнул, что подобные ситуации происходят регулярно – в данном случае нарушителя удалось найти только благодаря большому количеству камер в столичном зоопарке, однако такое себе позволить могут не везде.

«Я могу вспомнить целый ряд историй из региональных зоопарков, откуда крали животных, где травили животных, где они гибли, и никого не находили после этого, — подчеркнул он. — К сожалению, эта безнаказанность провоцирует рецидив. Если ты можешь безнаказанно украсть животное или его отравить, то найдутся идиоты, которые это будут делать».

Для защиты животных правоохранительные органы по таким делам должны работать более эффективно, добавил депутат. Также он призвал изменить требования к лицензированию зоопарков, предусмотрев дополнительные меры на случай нападения людей на их обитателей. В том числе важно пересмотреть конструкцию вольеров, системы видеонаблюдения и так далее, включив это в требования к лицензированию. При несоответствии учреждения всем требованиям, лицензию ему выдавать нельзя, подчеркнул парламентарий.

«Когда речь идет о жизни живого существа, мы ничем, ни одним животным рисковать не можем», — заключил он.

Напомним, экспертиза показала, что 43-летний москвич Эмиль А. кидал в клетку с леопардом и рысью таблетки валерианы. Позднее его задержали за попытку отравить животных – оказалось, что он страдает от шизофрении, а ранее был судим за незаконный оборот оружия и полудрагоценных камней. Кроме того, выяснилось, что в периоды обострения, которые длятся уже больше 10 лет, он выбрасывает из квартиры на улицу вещи, ходит голым и портит замки соседям. Сам он заявил, что кидал таблетки в клетки с животными, потому что «хотел привести их в чувство».

Ранее в Московском зоопарке рассказали о состоянии животных, которым подкинули таблетки.

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