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Москвич, пытавшийся отравить животных в зоопарке, кидал им в вольер валерьянку

Москвич, кидавший в вольер с леопардами таблетки, попал на видео

Подозреваемый в попытке отравления животных в Московском зоопарке бросил в вольер валерьянку, потому что «хотел привести их в чувство». Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

43-летний задержанный Эмиль А. признался полицейским, что приобрел в аптеке таблетки валерианы, поехал в зоопарк и раскидал препарат в вольеры с животными.

«Кидал валериану леопарду и рыси, по 20 таблеток кинул, хотел привести их в чувство», — объяснил задержанный.

Действия мужчины попали на видео, упаковка с препаратом была изъята и отправлена на экспертизу. По предварительной информации, москвич страдает от шизофрении. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот оружия и полудрагоценных камней.

До этого сообщалось, что фигурант дела о похищении кенгуру из зоопарков Ярославской и Калужской областей будет проходить психиатрическое лечение. В конце сентября 2024 года из зоопарков исчезли сразу три кенгуренка: один — из Ярославля, два — из парка птиц «Воробьи» в Калужской области. Уже 2 октября вора задержали на вокзале в Александрове, где при нем в сумке нашли одного из похищенных кенгурят.

Ранее под Челябинском две породистые собаки отравились во время прогулки.

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