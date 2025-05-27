Неизвестный пытался отравить обитателей Московского зоопарка и попал на видео

Мужчина пытался отравить зверей в Московском зоопарке неизвестными таблетками. Об этом сообщает генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

Инцидент произошел 27 мая. Во время планового осмотра вольеров с рысями и леопардом сотрудники обнаружили разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда мужчина бросал вещества через ограждение.

В зоопарке сейчас проводится полная проверка всех вольеров, экспертиза обнаруженных веществ и дополнительное обследование животных. Также на территории усилили меры безопасности. Инициировано внутреннее расследование.

«Мы сделаем все возможное, чтобы преступник был найден и ответил перед судом», — заявила генеральный директор зоопарка.

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