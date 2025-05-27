На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный пытался отравить обитателей Московского зоопарка и попал на видео

В Московском зоопарке неизвестный пытался отравить зверей

Мужчина пытался отравить зверей в Московском зоопарке неизвестными таблетками. Об этом сообщает генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

Инцидент произошел 27 мая. Во время планового осмотра вольеров с рысями и леопардом сотрудники обнаружили разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда мужчина бросал вещества через ограждение.

В зоопарке сейчас проводится полная проверка всех вольеров, экспертиза обнаруженных веществ и дополнительное обследование животных. Также на территории усилили меры безопасности. Инициировано внутреннее расследование.

«Мы сделаем все возможное, чтобы преступник был найден и ответил перед судом», — заявила генеральный директор зоопарка.

Ранее в Волгограде активисты обратились в СК из-за травли птиц в центре реабилитации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами