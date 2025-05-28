В Московском зоопарке рассказали о состоянии животных, которым подкинули таблетки

С леопардом из Московского зоопарка, которому подкинули таблетки, все в порядке

С животными из Московского зоопарка, которым в вольер подкинули таблетки, все в порядке. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

«Многие сейчас переживают за наших животных. Спешим успокоить – с семьей рысей и амурским леопардом Мизером все в порядке», — говорится в сообщении.

Ветеринары после инцидента установили дополнительное постоянное наблюдение за животными — состояние их здоровья в норме.

В зоопарке попросили посетителей сообщать сотрудникам безопасности, если на территории учреждения были замечены нарушения правил.

Накануне сообщалось, что неизвестный пытался отравить животных в Московском зоопарке, бросив таблетки в вольеры. В одном из них находился редкий дальневосточный леопард Мизер. В среду в МВД сообщили, что подозреваемый задержан. Им оказался 43-летний москвич.

Мужчина рассказал, что бросил в вольер животных валерьянку, потому что «хотел привести их в чувство».

Ранее похитителя кенгуру из российских зоопарков отправили в психбольницу.