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Кидавший валерьянку в зоопарке москвич более 10 лет пугает соседей

Москвич, кинувший валерьянку леопардам в зоопарке, более 10 лет пугает соседей
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Житель Москвы, который был задержан за попытку отравить животных в зоопарке, уже больше 10 лет выбрасывает из квартиры на улицу вещи, ходит голым и портит замки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соседку злоумышленника.

По ее словам, мужчина заселился в их дом в 2013 году.

«В принципе, сразу начались какие-то фокусы… У нас из окон каждую весну-осень что-нибудь летает. Это могут быть монеты, это могут быть шприцы с кровью, это могут быть ножи», — рассказала она.

По ее словам, однажды мужчина выбросил 16-килограммовую гирю, после чего осталась вмятина на асфальте. Также она рассказала, что мужчина может ходить голым по подъезду, он выломал замок на общей двери этажа, однако соседи не стали устанавливать новый, чтобы при обострении у мужчины был «отход».

43-летний задержанный Эмиль А. ранее признался полицейским, что приобрел в аптеке таблетки валерианы, поехал в зоопарк и раскидал препарат в вольеры с животными. Подозреваемый в попытке отравления животных объяснил свои действия тема что «хотел привести животных в чувство». По предварительной информации, москвич страдает от шизофрении. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот оружия и полудрагоценных камней.

Ранее похитителя кенгуру из российских зоопарков отправили в психбольницу.

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