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СМИ сообщили о задержании первого замминистра природных ресурсов Кубани

Mash: в Краснодарском крае задержали замминистра природных ресурсов Каинова
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RusTeam.media

В Краснодарском крае могли задержать первого замминистра природных ресурсов Александра Каинова. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

«Предварительно, Александр Каинов пытался помочь знакомому получить условку за пьяную езду в суде кассационной инстанции», — сказано в сообщении.

Официальной информации об этом пока нет.

22 мая этого года Mash сообщал о задержании вице-губернатора Александра Нестеренко. По данным СМИ, Нестеренко подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

До этого Telegram-канал писал об обысках в администрации Краснодарского края.

21 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что уволил вице-губернатора Александра Нестеренко, который отвечал за строительство в регионе. По словам главы Кубани, строительная сфера в последнее время не показала результатов.

Год назад Кондратьев принял отставку замгубернатора Сергея Власова, который был задержан при получении взятки.

Ранее менеджер филиала «Россетей» пытался избавиться от взятки под камерой.

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