Журналисты сообщили о задержании вице-губернатора Краснодарского края

В Краснодарском крае сотрудники местного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали вице-губернатора Александра Нестеренко. Об этом сообщают «‎Вести» в Telegram-канале, ссылаясь на источники.

По данным СМИ, Нестеренко подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

«По данным источников, претензии силовиков связаны с деятельностью Нестеренко по предыдущему месту работы в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в 2023-2024 гг. под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора», — сказано в сообщении.

До этого Telegram-канал Mash сообщил об обысках в администрации Краснодарского края.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что уволил вице-губернатора Александра Нестеренко, который отвечал за строительство в регионе. По словам главы Кубани, строительная сфера в последнее время не показала результатов.

Год назад Кондратьев принял отставку замгубернатора Сергея Власова, который был задержан при получении взятки.

Ранее менеджер филиала «Россетей» пытался избавиться от взятки под камерой.