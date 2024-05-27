Власти Краснодарского края подтвердили отставку вице-губернатора Власова

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял отставку замгубернатора Сергея Власова, который ранее был задержан при получении взятки. Об этом сообщается на сайте губернатора и администрации региона.

«Сергей Власов покинул пост вице-губернатора Краснодарского края по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев», — отмечается в сообщении.

На сайте указано, что 1 декабря 2022 года глава региона назначил Власова на пост вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

26 мая Telegram-канал Shot писал, что замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов подал в отставку после задержания при получении взятки.

По данным СМИ, Власов получил более 1,3 млн рублей за содействие в работе с «Региональной строительной компанией Краснодарского края». Именно РСКК строила на Кубани школы, больницы и спортивные центры. В пресс-службе администрации региона рассказали, что 23 и 24 мая Власов находился на рабочем месте и исполнял свои обязанности. Где он был задержан, не уточняется.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее задержали советника губернатора Орловской области.