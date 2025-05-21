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«Так дальше не может продолжаться»: губернатор Кубани уволил своего заместителя

Кондратьев отправил в отставку вице-губернатора Краснодарского края Нестеренко

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что уволил вице-губернатора Александра Нестеренко, который отвечал за строительство в регионе.

По словам главы Кубани, строительная сфера в последнее время не показала результатов.

«Из 149 объектов, а это поликлиники, школы, детские сады, больше половины идут со значительным отставанием от графика», — написал он.

Кондратьев отметил, что чиновник, который не показывает результатов, не может находиться на таком ответственном посту. В губернаторской команде должны быть люди, которые смогут эффективно развивать Краснодарский край и повышать качество жизни в регионе, подчеркнул он.

Кондратьев также опубликовал видеозапись, сделанную на совещании, где он заявляет, что не может продолжать дальнейшую работу с Нестеренко.

«Ситуация так дальше не может продолжаться», — сказал глава региона.

Сдвигать сроки окончания строительства школ, поликлиник, детских садов и иных социальных объектов и снова просить понимания у жителей — стыдно, добавил он.

Год назад Кондратьев принял отставку замгубернатора Сергея Власова, который был задержан при получении взятки.

Ранее вологодская чиновница Шевцова поддержала свое увольнение из-за видео дочери.

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