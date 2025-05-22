СМИ сообщили об обысках в администрации Краснодарского края

В администрации Краснодарского края проводят обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«‎Предварительно, силовики зашли в кабинет к одному из руководителей», — сказано в сообщении.

14 мая сообщалось, что в в Новочеркасске Ростовской области сотрудники правоохранительных органов провели обыски у главы городской администрации Юрия Лысенко. По информации силовиков, следственные действия прошли как в его доме, так и в здании мэрии поздним вечером.

Лысенко задержали 13 мая. По данным регионального управления Следственного комитета, в 2024 году чиновник с помощью подчиненного получил взятку от застройщика. Речь идет о земельном участке и строительстве жилого дома на нем. Общая стоимость имущества и услуг превышает 8 млн рублей.

Следствие считает, что взятку предложили за содействие в строительстве школы на участке застройщика за счет бюджетных денег. Также чиновник обеспечил включение объекта в региональную программу по развитию территорий.

В отношении Лысенко возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Его подчиненный проходит по делу о посредничестве во взяточничестве.

Ранее менеджер филиала «Россетей» пытался избавиться от взятки под камерой.