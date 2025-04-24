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Менеджер филиала «Россетей» пытался избавиться от взятки под камерой

Менеджер филиала «Россетей» выкинул взятку за забор, но попал на видео

Топ-менеджер филиала «Россетей» попытался спрятать взятку от ворвавшихся силовиков, выкинув ее за забор. Но забыл, что его снимает домовая камера наблюдения. Видео опубликовал Telegram-канал Москва с огоньком.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о заместителе начальника капитального строительства филиала «Россети Московский регион» Алексее Сычеве. К мужчине пришли сотрудники УФСБ РФ по Москве и Мособласти, и он попытался избавиться от главной улики — взятки от гендиректора фирмы за покровительство. При этом то, как он перебрасывает мешок с деньгами за забор, попало на запись камеры наблюдения его собственного дома. Видео стало еще одним доказательством вины.

Накануне стало известно, что Щербинский районный суд Москвы приговорил двоих топ-менеджеров филиала «Россетей» Алексея Сычева и Владимира Медникова за получение взятки в особо крупном размере. Медников получил 8,5 года колонии строгого режима, его заместитель Сычев — девять лет. Каждый из фигурантов дела оштрафован на сумму 35,4 миллиона рублей.

Ранее мужчина спросил чиновников из Тувы, когда они перестанут воровать.

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