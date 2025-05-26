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Лауреат Нобелевской премии призвал Россию и Украину обменяться гражданскими лицами

Лауреат Нобелевской премии Муратов призвал РФ и Украину обменяться гражданскими
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Максим Блинов/РИА Новости

Лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) призвал Россию и Украину обменяться гражданскими заключенными. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.

По его словам, такой обмен «приблизит долгожданный мир».

«Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц. Сидящих в Украине сторонников русского мира в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях», — заявил Муратов в видеообращении.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

23 мая в рамках российско-украинских договоренностей с подконтрольной Киеву территории Москве передали 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, среди которых жители Курской области. Украина также получила 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

Также 24 мая министерство обороны РФ сообщило, что Россия получила 307 военных в рамках обмена пленными и передала Киеву 307 бойцов Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Ранее появились кадры с вернувшимися из украинского плена военными.

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