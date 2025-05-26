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Росавиация ввела ограничения на работу двух аэропортов в столичном регионе

Росавиация: ограничения на работу ввели в аэропортах Жуковский и Домодедово
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Ограничения на работу ввели в двух аэропортах в столичном регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Речь идет об аэропортах Домодедово и Жуковский. Режим их работы был изменен в 12:08 мск.

«Домодедово — принимает рейсы; Жуковский — не отправляет и не принимает рейсы», — уточняется в заявлении.

В нем подчеркивается, что ограничения были введены ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

26 мая в 4:38 мск пресс-секретарь Росавиации сообщил о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в четырех аэропортах. Работу приостановили аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский в столичном регионе и Грабцево в Калуге. Впоследствии ограничения были сняты.

В 8:30 мск в аэропортах Жуковский и Домодедово вновь ввели ограничения на работу. Они действовали в течение чуть более 20 минут.

Всего с 25 по 26 мая из-за действовавших в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ограничений на запасные аэродромы «ушли» 32 самолета.

Ранее пилоты следовавшего в Москву самолета увидели НЛО в небе.

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