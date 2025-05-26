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Ограничения на работу ввели в двух аэропортах столичного региона

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на работу
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский, расположенных в столичном регионе. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 8:30 мск.

«Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в тексте.

Из него следует, что в настоящее время сотрудники аэропортов и члены экипажей самолетов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров. Выполнение данной задачи — их приоритет, подчеркнул Кореняко.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов также ввели в аэропорту Грабцево в Калуге. По словам пресс-секретаря Росавиации, работа воздушной гавани была приостановлена в 6:57 мск.

Утром 26 мая министерство обороны РФ заявило, что ночью в регионах страны сбили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Брянской и Белгородской областях уничтожили 31 и 16 дронов соответственно. Еще 11 беспилотников ликвидировали в небе над Курской областью, девять — над Тульской областью, восемь — над Орловской областью, шесть — в столичном регионе. По одному БПЛА нейтрализовали в Республике Татарстан и Ярославской области, а в Рязанской и Владимирской областях перехватили по два дрона. В Ивановской области сбили четыре летательных аппарата, в Калужской области — пять.

Ранее эксперт рассказал, чем нынешние атаки украинских БПЛА на российские регионы отличаются от предыдущих.

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