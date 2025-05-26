Четыре российских аэропорта временно ограничили работу

В Домодедово, Жуковском, Внуково и аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и в Калуге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск действуют в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:38 по московскому времени.

Ограничения ввели на фоне атак беспилотников. Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были сбиты еще два БПЛА.

Кроме того, Telegram-канал SHOT писал, что на окраинах Тулы на фоне атаки беспилотников было слышно более десятка взрывов. Также взрывы и звуки пролета БПЛА слышали жители городов Алексин и Новомосковск.

Позже в Тульской области произошло массовое отключение электроснабжения, блэкаут коснулся Алексина и Тулы.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.