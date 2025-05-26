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В двух столичных аэропортах сняли ограничения на работу

Росавиация: ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский сняты
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Информация о введении ограничений появилась в 8:30 мск, а об их отмене — в 8:53 мск. Таким образом, меры, направленные на обеспечение безопасности полетов, действовали в течение чуть более 20 минут.

До этого приостановил работу аэропорт Грабцево в Калуге. По словам представителя Росавиации, воздушная гавань перестала временно принимать и выпускать самолеты в 06:57 мск.

Утром 26 мая Минобороны РФ сообщило, что за ночь над территорией страны уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Брянской и Белгородской областях ликвидировали 31 и 16 дронов соответственно. 11 дронов сбили в небе над Курской областью, девять — над Тульской, восемь — над Орловской, шесть — в Московском регионе. Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников над территорией Калужской области, четыре — над Ивановской, по два — над Рязанской и Владимирской областями и по одному — над Ярославской областью и в Республике Татарстан.

Ранее эксперт рассказал, чем нынешние атаки украинских БПЛА на российские регионы отличаются от предыдущих.

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Атаки БПЛА на Россию
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