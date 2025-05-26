Российские пилоты увидели НЛО на рейсе в Москву

Aviaincident: летевшие из Петербурга в Москву пилоты увидели НЛО в небе

Экипаж рейса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, сообщил о неопознанном летающем объекте (НЛО) в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, инцидент произошел 24 мая, когда самолет Sukhoi Superjet 100 находился примерно в 114 километрах от столицы. Пилоты заметили в небе странный объект белого цвета и многоугольной формы, летевший на высоте 600–900 метров выше их маршрута.

По информации источника, в этом районе не было выдано разрешений на полеты. Данные переданы в органы противовоздушной обороны для проверки.

В апреле пилоты самолета увидели другой неопознанный летающий объект в небе. 15 апреля Airbus А320 выполнял рейс из Нового Уренгоя в московский аэропорт Домодедово. Когда самолет находился в районе Шереметьево, экипаж увидел шар зеленого цвета.

В тот момент объект находился на высоте 300 метров выше лайнера. При этом разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось.

Ранее экс-сотрудник Пентагона заявил о тысячелетнем присутствии пришельцев на Земле.