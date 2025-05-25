Девять тюменцев вернулись из украинского плена

Датских: девять тюменцев вернулись из плена ВСУ в рамках обмена «1000 на 1000»

Девять военных из Тюменской области вернулись из украинского плена в рамках обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских.

«В числе освобожденных — девять жителей Тюменской области. Совсем скоро они будут на родной земле, смогут воссоединиться со своими близкими», — сказал он.

С 2024 года из украинского плена удалось вернуть 35 жителей Тюменской области, отмечается в сообщении.

25 мая Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о котором договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая. На родину вернулись 880 военнослужащих и 120 мирных жителей, все оговоренные условия выполнены. Сначала российских военных доставили на территорию Белоруссии. Там им была оказана психологическая и медицинская помощь. Оттуда солдат перевезли в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Лидер ЛДПР Слуцкий обозначил, что Россия готова работать дальше для достижения мира, но будет зеркально отвечать на действия Украины. Омбудсмен в Тюменской области Олег Датских заверил, что работа по обмену остальных пленных ведется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне Минобороны РФ показало видео, на котором вернувшиеся из украинского плена российские солдаты поблагодарили родину и президента Владимира Путина за то, что их обменяли. Один из военных выразил признательность главе государства за то, что про них не забыли.

Ранее на Западе оценили прошедший обмен военнопленными между Россией и Украиной.