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На Западе оценили прошедший обмен военнопленными между Россией и Украиной

Аналитик Броу: обмен пленными может говорить о стремлении Москвы к сотрудничеству
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Прошедший обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате «1000 на 1000» может говорить о стремлении Москвы к более тесному сотрудничеству по урегулированию конфликта и является «редким успехом» взаимодействия между сторонами. Об этом в беседе с телеканалом Sky News заявила старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Брента Скоукрофта Кэтрин Броу.

По ее словам, участие России в обмене пленными, по всей видимости, свидетельствует о ее готовности к «более тесному сотрудничеству». В то же время Броу заметила, что удары ВС РФ по территории Украины «посылают неоднозначные сигналы».

Эксперт отметила, что атаки в сочетании с обменами военнопленными затрудняют понимание того, «чего пытается добиться Россия».

23 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Москва в рамках договоренностей об обмене пленными в формате «1000 на 1000» передала Киеву 270 солдат и 120 гражданских лиц. Украина, в свою очередь, освободила из плена 120 мирных граждан и 270 российских бойцов.

На следующий день стороны осуществили новый обмен. В рамках второго этапа РФ получила 307 военнослужащих и вернула Украине столько же солдат.

25 мая с подконтрольной Киеву территории вернулись еще 303 российских солдата. В свою очередь, РФ также передала Украине 303 военных. Сейчас освобожденные российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Позже их доставят в медицинские учреждения Минобороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее в Госдуме оценили завершение обмена пленными между Россией и Украиной.

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