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Вернувшиеся из плена ВСУ солдаты поблагодарили за то, что про них не забыли

Вернувшиеся из плена военные России поблагодарили Путина за обмен

Вернувшиеся из украинского плена солдаты ВС РФ поблагодарили родину и президента Владимира Путина за то, что их обменяли. Видео опубликовало российское Минобороны.

Один из военных выразил признательность главе государства за то, что про них не забыли.

«Все-таки знали, в любом случае обменяют. Настал момент, тот который нам именно нужен был. Сейчас ждем, что будет, куда поедем», — сказал другой.

Еще один солдат признался, что ему не хватает слов, чтобы выразить эмоции, и он не верил, что возвращается домой, пока ему не выдали свежую военную форму.

25 мая Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о котором договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая. Сначала российских военных доставили на территорию Белоруссии. Там им была оказана психологическая и медицинская помощь. Оттуда солдат перевозят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Ранее появилось видео последнего этапа обмена пленными между РФ и Украиной.

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Обмены пленными с Украиной
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