Вернувшиеся из плена ВСУ солдаты поблагодарили за то, что про них не забыли

Вернувшиеся из украинского плена солдаты ВС РФ поблагодарили родину и президента Владимира Путина за то, что их обменяли. Видео опубликовало российское Минобороны.

Один из военных выразил признательность главе государства за то, что про них не забыли.

«Все-таки знали, в любом случае обменяют. Настал момент, тот который нам именно нужен был. Сейчас ждем, что будет, куда поедем», — сказал другой.

Еще один солдат признался, что ему не хватает слов, чтобы выразить эмоции, и он не верил, что возвращается домой, пока ему не выдали свежую военную форму.

25 мая Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о котором договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая. Сначала российских военных доставили на территорию Белоруссии. Там им была оказана психологическая и медицинская помощь. Оттуда солдат перевозят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Ранее появилось видео последнего этапа обмена пленными между РФ и Украиной.