Опасность атаки БПЛА объявили еще в одном российском регионе

Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами объявили на территории Рязанской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

«Опасность атаки БПЛА!» — говорится в сообщении.

Жителей призвали не подходить к окнам, а находящимся на улице — зайти в ближайшее здание.

Режим воздушной опасности ввелив Липецкой области.

До этого в Курской области объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Граждан призвали быть бдительными. Аналогичное предупреждение объявлялось в Воронежской и Белгородской областях.

Накануне в Ельце Липецкой области ввели режим ЧС из-за массированной атаки украинских беспилотников. В ночь на 23 мая падение обломков беспилотников вызвало возгорание в промышленной зоне Ельца, из-за чего пострадали восемь человек. Один из дронов упал на крышу жилого дома.

Ранее в Белгородской области человек пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.