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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов: режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
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Shutterstock/Oleg Elkov

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал глава региона.

До этого в Курской области объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Граждан призвали быть бдительными. Аналогичное предупреждение объявлялось в Воронежской и Белгородской областях.

Накануне в Ельце Липецкой области ввели режим ЧС из-за массированной атаки украинских беспилотников. В ночь на 23 мая падение обломков беспилотников вызвало возгорание в промышленной зоне Ельца, из-за чего пострадали восемь человек. Один из дронов упал на крышу жилого дома.

Ранее в Белгородской области человек пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.

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